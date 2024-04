Foggia, lite per terreni finisce in tragedia: fratelli aggrediti

Foggia, lite per terreni finisce in tragedia: due fratelli aggrediti a colpi ...

Due fratelli agricoltori con una falce e un’ascia a Foggia, dopo un litigio per alcuni terreni. I due sono stati ricoverati in ospedale, uno con ferite gravi.

Due fratelli agricoltori di Serracapriola, in provincia di Foggia, sono stati aggrediti da un vicino con una falce e un’ascia dopo un litigio per un terreno di circa 40 ettari. Secondo quanto riferito dai legali, i due sono stati ricoverati in ospedale con ferite alla testa e alle gambe. Il vicino li avrebbe aggrediti perché voleva entrare in possesso di terreni nelle campagne di Chieuti di proprietà di un altro uomo, estraneo alla vicenda. Si tratta di terreni gestiti dai due fratelli da più di 40 anni.

Il racconto dei familiari dei due fratelli feriti

Secondo il racconto dei parenti dei feriti, i vicini avrebbero “fatto dispetti nei campi, bruciato balle di paglia e inferto danni anche nella casa di campagna” delle vittime. “Diverse le denunce che nel corso degli anni i miei assistiti hanno presentato ai carabinieri della stazione di Serracapriola, i familiari ci conferiranno mandato per assumere le opportune iniziative” hanno aggiunto gli avvocati.