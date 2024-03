A Casoria, in provincia di Napoli, un uomo ha accoltellato il suocero. A causa di una festa di compleanno è nata una lite fra parenti e al seguito di questa, c’è stata appunto l’aggressione e poi incredibilmente, le scuse.

Aggressione a Casoria, un uomo rimane ferito

Un 31enne di Casoria è stato arrestato dopo aver accoltellato il suocero.

I due si trovavano ad una festa di compleanno child free, ovvero senza la presenza dei bambini. A un certo l’uomo ha litigato con sua moglie e il suocero è intervenuto.

Ecco quindi che la discussione si è fatta sempre più accesa fino al terribile epilogo. Il 31enne ha sferrato ben 5 coltellate al suocero e ora è accusato di tentato omicidio.

La ricostruzione dell’aggressione di Casoria

Incredibile come in pochi minuti una festa di compleanno si sia trasformata in tragedia. Miracolosamente non è morto nessuno ma l’uomo, rinvenuto a terra dai carabinieri giunti sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Frattamaggiore.

Stando alle informazioni trapelate, la lite sarebbe nata perché la coppia doveva decidere da chi lasciate la bambina, dato che appunto la festa di compleanno non li ammetteva.

Dato che i rapporti fra le due famiglie non sono cordiali, è iniziata la lite che poi è degenerata, a tal punto che l’uomo voleva abbandonare moglie e figlia dai suoceri.

La cosa peggiora sempre di più e il 31enne danneggia l’auto del cognato che a quel punto chiama i carabinieri, preoccupato perché improvvisamente è spuntato un coltello.

A quel punto l’aggressore scappa ma poi torna indietro vicino al suocero, in una pozza di sangue. Così lo trovano gli agenti, mentre chiedeva scusa. Ora è in carcere in attesa di giudizio.