Il fatto è accaduto la scorsa notte intorno alle ore 23.45: le autorità stanno indagando.

Follia in Italia, precisamente a Palermo, dove la scora notte sono stati sparati ben 30 colpi di Kalashnikov contro un’autorimessa. I dettagli di quanto accaduto.

Palermo, colpi di kalashnikov contro un’autorimessa

Nella tarda serata di ieri, giovedì 9 aprile 2026, intorno alle ore 23.45, sono stati sparati 30 colpi di Kalashnikov contro un’autorimessa a Palermo.

Il fatto è accaduto per l’esattezza nella borgata marinara di Sferracavallo, località balneare di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 500 di colore nero e senza targa è arrivata a tutta velocità davanti all’autorimessa, poi il passeggero è sceso e ha sparato una raffica di fucilate con una mitragliatrice ak-47 Kalashnikov, prendendo di mira il cancello e alcune auto parcheggiate.

Palermo, colpi di kalashnikov contro un’autorimessa: indagini in corso

Come visto la scorsa notte sono stati sparati 30 colpi di Kalashnikov contro un’autorimessa a Palermo. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, nonostante alcuni colpi siano giunti nel gabbiotto dove dormivano due custodi. Sul posto sono giunte subito le pattuglie della polizia di Stato del commissariato di San Lorenzo. Le indagini sono in corso per questo ennesimo episodio di violenza nella borgata dove ormai regna la paura da troppo tempo. Un episodio simile è infatti avvenuto solo qualche settimana fa contro il deposito della società di noleggio Sicily by car.