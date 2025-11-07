Fondazione Milano-Cortina 2026: il decreto sotto esame dalla Corte Costituzionale

La questione della Fondazione Milano-Cortina 2026 si arricchisce di nuovi sviluppi legali, poiché il Tribunale di Milano ha recentemente sollevato dubbi di costituzionalità riguardo al decreto legge varato dal governo nell’estate. Questa iniziativa governativa aveva l’obiettivo di cambiare la classificazione giuridica della fondazione, da ente pubblico a ente privato, una mossa che ha sollevato interrogativi sulla sua legittimità.

Il decreto e la sua impatto

Il provvedimento in discussione, approvato nell’estate, ha avuto un impatto diretto sulla gestione della Fondazione Milano-Cortina, in particolare in relazione a un’inchiesta per turbativa d’asta che coinvolge appalti relativi ai servizi digitali. La giudice Patrizia Nobile, responsabile delle indagini preliminari, ha accolto la richiesta della Procura di Milano di porre la questione davanti alla Corte Costituzionale, evidenziando come la modifica della natura giuridica della fondazione potesse escludere la possibilità di procedere legalmente per turbativa d’asta.

Dettagli delle indagini

Le indagini attualmente sospese riguardano due appalti distinti: il primo, un contratto da 1,9 milioni di euro assegnato a Vetrya, e il secondo, un appalto per servizi simili aggiudicato a Deloitte Consulting. Tra gli indagati vi sono figure chiave come l’ex amministratore delegato Vincenzo Novari e l’ex dirigente Massimiliano Zuco, insieme ad alcuni responsabili delle società coinvolte. Gli esiti di queste indagini rimarranno in sospeso fino alla decisione della Corte Costituzionale, prevista solo dopo i Giochi Olimpici del 2026.

Le implicazioni legali

Il decreto del 11 giugno è parte di un pacchetto legislativo più ampio finalizzato alla ricostruzione post-calamità. Tuttavia, la Procura di Milano ha contestato la sua validità, sostenendo che non soddisfa i requisiti di necessità e urgenza e che rappresenta un’interferenza nella giurisdizione, creando una sorta di zona franca per la gestione dei contratti olimpici. Secondo i magistrati, la Fondazione dovrebbe essere considerata un ente pubblico, in quanto interamente controllata da organi nominati politicamente e dedicata a interessi generali, supportati da finanziamenti pubblici.

Il quadro finanziario della Fondazione

Un rapporto recente della Corte dei Conti ha rivelato un deficit patrimoniale di 107 milioni di euro, suggerendo che eventuali perdite dovrebbero essere coperte con fondi pubblici. Questa situazione economica solleva ulteriori dubbi sulla classificazione della Fondazione come ente privato, poiché, come indicato dalla Procura, la presenza di garanzie pubbliche elimina il rischio imprenditoriale e pone interrogativi sulla sua operatività nel mercato.

Conclusioni e aspettative future

Con la questione ora nelle mani della Corte Costituzionale, si attende una valutazione che potrebbe avere ripercussioni significative sulle indagini in corso e sulla gestione futura della Fondazione Milano-Cortina. Il governo, dal canto suo, ha espresso fiducia nel percorso legale intrapreso e sottolinea il suo impegno a garantire la trasparenza e la legalità nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, un evento di grande rilevanza per il paese.

In conclusione, la questione della Fondazione Milano-Cortina 2026 non è solo un problema giuridico, ma rappresenta anche un’importante sfida per la governance e la gestione delle risorse pubbliche in vista di un evento sportivo che ha il potenziale di elevare il prestigio dell’Italia sulla scena internazionale.