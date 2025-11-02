Fondi Pnrr in Puglia: solo il 10% destinato ai ghetti agricoli, opportunità e sfide

La situazione dei ghetti agricoli in Puglia è sempre più allarmante, con solo il 10% dei fondi del PNRR destinati a migliorare le condizioni di vita dei braccianti. È fondamentale un intervento immediato per garantire dignità e diritti a questi lavoratori, promuovendo politiche efficaci e un utilizzo ottimale delle risorse disponibili.

Negli ultimi anni, la situazione dei ghetti agricoli in Puglia ha sollevato preoccupazioni e indignazione tra i cittadini. Nonostante le numerose denunce e le promesse di intervento, solo una frazione dei fondi stanziati dal Pnrr per affrontare questa emergenza sarà realmente utilizzata. Questo quadro allarmante è stato delineato da Antonio Ligorio, segretario generale della Flai Cgil Puglia, che ha definito tale situazione come un vero e proprio fallimento della politica italiana.

La realtà dei ghetti agricoli

In Puglia, migliaia di braccianti vivono in condizioni precarie e disumane, spesso relegati in ghetti come Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci. Questi insediamenti informali, caratterizzati dalla mancanza di servizi essenziali come acqua e elettricità, evidenziano una situazione che continua a essere ignorata. Nonostante le risorse disponibili, soltanto il 10% dei 200 milioni di euro previsti dal Pnrr per il superamento dei ghetti sarà utilizzato. Questo dato suscita sgomento e riflette un’inefficienza amministrativa senza precedenti.

Le conseguenze di un’azione insufficiente

La Flai Cgil ha sottolineato che dei 37 progetti inizialmente previsti, solo 11 sono stati avviati, con un impatto economico e sociale estremamente limitato. Questi dati evidenziano un’inefficacia nell’affrontare un problema di tale gravità, suggerendo che le decisioni politiche non riescono a fornire risposte concrete e tempestive ai bisogni dei lavoratori agricoli.

Il ruolo della Regione e le promesse disattese

La Regione Puglia aveva manifestato la sua disponibilità a collaborare con i comuni per migliorare le condizioni di vita dei braccianti. Attraverso il progetto Su.Pr.Eme 2, erano stati previsti poli sociali integrati per potenziare i servizi e l’accoglienza. Tuttavia, le scelte del governo centrale e le restrizioni imposte a livello europeo hanno ostacolato questa iniziativa, vanificando gli sforzi intrapresi.

Un appello alla dignità e ai diritti

Antonio Ligorio ha sottolineato che il superamento dei ghetti rappresenta non solo una questione legale, ma una battaglia per l’umanità e la dignità dei lavoratori. Le condizioni di vita dei braccianti non possono essere considerate accettabili in un paese civile. La Puglia deve cessare di essere un palcoscenico di degrado e sfruttamento, puntando a diventare un modello di accoglienza e rispetto per coloro che contribuiscono quotidianamente alla nostra economia.

Interventi urgenti per garantire dignità ai lavoratori agricoli

Il messaggio della Flai Cgil è chiaro: è necessario un intervento immediato e coordinato per smantellare i ghetti e garantire condizioni di vita dignitose. La lentezza nell’attuazione del Pnrr rischia di far perdere fondi vitali e compromette un’opportunità storica per riformare il sistema agricolo pugliese. È fondamentale restituire diritti ai lavoratori agricoli, che li attendono da troppo tempo. L’umanità e la dignità dei lavoratori non possono più essere ignorate.