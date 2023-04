Forlimpopoli, scomparsa la 14enne Desirè De Falco

Si è alla ricerca della 14enne Desirè De Falco, scomparsa da Forlimpopoli (Forlì-Cesena) la notte tra domenica e lunedì. La giovanissima era uscita con una sua amica, ma non è più rincasata. Prima di sparire, Desirè ha lasciato il cellulare in casa cancellando, inoltre, i suoi profili social. I genitori si sono rivolti immediatamente ai carabinieri; militari e agenti di polizia hanno iniziato immediatamente le operazioni di ricerca. Si indaga per trovare al più presto la ragazza. Secondo quanto appreso da FanPage, Desirè si sarebbe allontanata con un’amica di un anno più piccola di lei.

La scomparsa di Desirè De Falco

Prima di allontanarsi, Desirè e la sua amica si sarebbero incontrati con un gruppo di amici. La mamma e il papà della 14enne hanno dichiarato di essersi svegliati senza però aver trovato la figlia a casa. Hanno di conseguenza denunciato la scomparsa della ragazza alle forze dell’ordine.

Le ricerche proseguono

Per ora sono i carabinieri della tenenza locale a indagare sulla scomparsa di Desirè De Falco; tuttavia, nel caso in cui la 14enne non dovesse essere trovata, nelle prossime ore le ricerche potrebbero allargarsi a livello provinciale e poi nazionale. Lo zio della 14enne ha raccontato che prima della scomparsa, la nipote ha lasciato il cellulare a casa e disattivato i suoi profili social.