Un terremoto ha colpito la Toscana e per la precisione l’area vicino Massa Carrara questa mattina intorno alle 8 del mattino portando scompiglio in tutta la zona che si stava apprestando ad iniziare una nuova giornata divisa tra scuola e lavoro. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e quali sono le condizioni al momento.

Giani: “non si registrano danni”

A parlare ai microfoni è stato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ai giornalisti ha dichiarato di aver immediatamente chiamato il sindaco del paese interessato dal sisma e che egli ha provveduto a mettere in sicurezza tutto l’abitato.

“Non si sono registrati danni” – questo il commento del presidente della Regione a dimostrazione che tutti gli interventi di messa in sicurezza, compreso anche la chiamata della Protezione Civile regionale sono stati tempestivi.

Le prossime ore saranno comunque da monitorare per vedere l’evoluzione della situazione.

Scuole chiuse a Fosdinovo

Le scuole sono state chiuse a Fosdinovo, paese in provincia di Massa Carrara, epicentro del sisma, su ordine del sindaco Antonio Moriconi.

E come riportato da Lapresse.it è stato aperto il Coc (centro operativo comunale) da parte della Protezione Civile così che possano essere effettuate senza difficoltà le dovute operazioni di verifica del terremoto.

Solo dopo queste verifiche si potranno avere aggiornamenti sull’eventuale possibilità di prolungamento della chiusura degli istituti scolastici del paese.