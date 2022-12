Dopo le sue attese nozze con il fidanzato Alessandro Rossi, Francesca Cipriani ha confessato di non essere più interessata alla chirurgia plastica e ha ammesso che, la prossima volta che entrerà in una sala operatoria, sarà per avere un figlio.

Francesca Cipriani vuole un figlio

Ora che lei e Alessandro Rossi sono moglie e marito, Francesca Cipriani ha confessato di volere al più presto un figlio. La nota showgirl ha confessato a Verissimo di aver chiuso con la chirurgia plastica e ha ammesso che adesso il suo più grande desiderio sia quello di costruirsi una famiglia tutta sua.

“Non ero felice e compensavo alcune carenze con la chirurgia. L’ultima volta lo dico, perché la prossima volta che entrerò in sala operatoria sarà per partorire.

Quando stai bene in amore e con una persona non cerchi più queste cose qui. Non vedo l’ora di diventare mamma. Aspettiamo con ansia di avere un piccolino o una piccolina. Arriverà presto, è lì sulla Luna e sta quasi per scendere, ci sta guardando”, ha dichiarato.

Lei e Alessandro Rossi si sono sposati a Roma, nella Basilica di San Bartolomeo, dopo oltre un anno di fidanzamento. Alla cerimonia hanno preso parte molti amici vip della sposa, mentre era assente il conduttore Alfonso Signorini (che avrebbe dovuto farle da testimone).

Lui stesso ha svelato di aver avuto un impegno improrogabile e ha ammesso che, per questo, avrebbe avvisato per tempo Francesca Cipriani. In tanti avevano ipotizzato una presunta lite tra i due, ma la notizia è stata smentita.