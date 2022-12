Alfonso Signorini svela perché non è stato alle nozze di Francesca Cipriani

Alfonso Signorini non ha preso parte alle nozze di Francesca Cipriani a cui lei stessa ha svelato che avrebbe dovuto essere suo testimone.

Il conduttore ha rotto il silenzio sulla questione.

Signorini assente alle nozze della Cipriani

Mesi fa, inviando le sue partecipazioni di nozze, Francesca Cipriani aveva annunciato che Alfonso Signorini sarebbe stato suo testimone e invece, con grande stupore di tutti, il conduttore risultava assente al matrimonio della showgirl. Sulla questione è intervenuto lui stesso, svelando i motivi per cui non ha potuto prendere parte alla cerimonia:

“Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro.

Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile. Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome di questo non sono a conoscenza”, ha dichiarato il conduttore, e ancora: “È stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato”.

Francesca Cipriani ha ripiegato su Giucas Casella come testimone non potendo avere al suo fianco Alfonso Signorini, che si è detto molto dispiaciuto per la vicenda.

La showgirl è finalmente convolata a nozze con il fidanzato Alessandro Rossi e i due si sono detti impazinenti di costruire al più presto insieme una famiglia tutta loro. I fan sono impazienti di saperne di più sulla loro nuova vita come marito e moglie.