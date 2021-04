Francesca Cipriani: quanto guadagna come opinionista di Barbara D’Urso?

Quanto guadagna Francesca Cipriani in televisione e come opinionista di Barbara D'Urso? La stima dei compensi della bombastica showgirl

L’ormai famosa Francesca Cipriani ha saputo conquistarsi un posto di rilievo nella televisione italiana. Dopo aver partecipato al Grande Fratello 6, nell’edizione senza Vip, l’abbiamo vista a La Pupa e Il Secchione, dove ha riscosso il vero successo mediatico che attendeva.

Il suo atteggiamento da diva, stravagante e fuori dalle righe le ha infatti permesso di non passare inosservata, cosa peraltro impossibile anche per via delle sue giunoniche curve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial)

Da questi programmi l’ex Pupa ed ex gieffina è poi passata ai salotti di Barbara D’Urso, divenendone sostanzialmente un’ospite fissa.

Ma quanto guadagna oggi Francesca Cipriani per le sue apparizioni in tv? Anche se non è possibile conoscere il suo cachet preciso, alcune fonti hanno stilato una stima accurata delle sue possibili entrate. Secondo alcune ricerche, per L’Isola dei Famosi la Cipriani avrebbe guadagnato dai 50 ai 250mila euro. Dalle trasmissioni della Carmelita nazionale pare invece che riesca a portarsi a casa almeno 500 euro a puntata. Insomma, la simpatica showgirl non se la passa affatto male!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial)

Ma non è finita qui: Francesca Cipriani riceve lauti compensi anche per alcuni post sponsorizzati su Instagram, come succede per la maggior parte dei Vip. Per pagare i numerosi interventi estetici a cui si è sottoposta e ancora si sottopone è del resto necessario un conto bancario piuttosto cospicuo! Per fortuna grazie al suo lavoro riesce a sostenere anche queste spese, che ovviamente non tutti possono permettersi.