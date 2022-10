Francesca Fagnani: “Chi è l’ospite scappato a Belve, la Rai lo mandi in onda”

Francesca Fagnani ha svelato l'identità dell'ospite di Belve che sarebbe scappato prima che lei potesse portare a termine l'intervista.

La conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, ha confessato che uno degli ospiti della nuova edizione del programma tv sarebbe scappato.

Francesca Fagnani: l’ospite scappato a Belve

Già in passato Francesca Fagnani ha dovuto fare i conti con una ospite (Elettra Lamborghini) che non ha voluto far mandare in onda la sua intervista al programma tv Belve.

Questa volta la giornalista e conduttrice ha lanciato un appello alla Rai affinché mandi in onda la sua intervista all’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ‘Er Viperetta’, che a quanto pare si sarebbe rifiutato di rispondere ad alcune domande e, a seguire, si sarebbe allontanato a gambe levate dal programma tv.

“Intervista registrata con Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Alla fine mi chiede di tagliare una domanda e dico no.

Diventa una furia, mi viene quasi addosso e si nasconde la liberatoria dentro la camicia, scappando. Io mi auguro che questa volta la Rai tenga il punto e la mandi in onda. Bisogna smettere di subire la prepotenza dell’ospite. Dobbiamo recuperare il senso di dignità del nostro mestiere. Tagli e altre richieste non si accettano”, ha dichiarato Francesca Fagnani.

Al momento Massimo Ferrero non è intervenuto pubblicamente in merito alla vicenda e in tanti si chiedono se lo farà.

Non è dato sapere perché l’ex presidente della Sampdoria abbia deciso di lasciare il programma tv e molti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari.