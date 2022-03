Francesca Ferragni si sposa: la romantica proposta nel giorno del suo compleanno

Francesca Ferragni ha ricevuto la proposta di nozze da parte del fidanzato, padre del suo primo figlio, Riccardo Nicoletti.

Nel giorno del suo compleanno Francesca Ferragni, incinta del suo primo bebè, ha ricevuto la fatidica proposta dal fidanzato Riccardo Nicoletti.

Francesca Ferragni: la proposta di matrimonio

Con enorme gioia Francesca Ferragni ha mostrato via social le immagini del giorno del suo compleanno e di quando, tra l’emozione generale, ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato, Riccardo Nicoletti, con cui aspetta il primo figlio.

Il musicista si è messo in ginocchio e ha consegnato alla sorella di Chiara Ferragni il prezioso anello fidanzamento, e lei ha risposto “sì” tra le lacrime di gioia e di commozione. I due diventeranno genitori di un maschietto alla fine dell’estate 2022.

Francesca Ferragni: la gravidanza

Solo di recente Francesca Ferragni ha iniziato a postare alcune foto col pancino e ha raccontato ai fan la gravidanza, che aveva tenuto tenere sotto il massimo riserbo durante i primi mesi.

Le sue sorelle, Chiara e Valentina, si sono dette più felici che mai di poter avere presto un nipotino, cugino dei piccoli Leone e Vittoria.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono legati ormai da oltre 10 anni e la coppia ha recentemente acquistato una nuova casa più grande dove potranno andare a vivere insieme al loro piccolo in arrivo. In tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere quale sarà il nome scelto della coppia per il bambino, ma al momento sulla questione tutto tace e Francesca Ferragni ha preferito non tradire il suo solito riserbo.

Sulla questione emergeranno nuovi dettagli nei prossimi mesi?