Francesca Manzini sta con il sosia di Johnny Depp: “Con lui è stata luce”

Francesca Manzini ha un nuovo fidanzato: si tratta del sosia italiano 35enne del divo Johnny Depp.

Francesca Manzini è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta del sosia italiano di Johnny Depp, Marco Scimia.

Francesca Manzini: il sosia di Johnny Depp

Dopo la separazione da Christian Vitelli Francesca Manzini sembra proprio aver ritrovato la felicità: accanto a lei adesso c’è Marco Scimia, barbiere 35enne e sosia italiano del divo Johnny Depp.

Sui social la stessa conduttrice ha postato alcune foto in cui è ritratta insieme a Marco Scimia, con cui sembra proprio felice ed innamorata. Fino a pochi mesi fa Manzini sembrava convinta di voler sposare Christian Vitelli, che aveva conosciuto in una videochat grazie a sua sorella. La storia tra i due sarebbe naufragata per la differenza d’età (di ben 16 anni).

“Era idealizzazione. Lui è un uomo buono, una bella persona, ma aveva 46 anni.

Troppi più di me. Quando c’è tanta differenza d’età ci si può appoggiare insieme, ma l’amore non è un appoggiarsi insieme. L’amore deve essere una costruzione a due”, ha dichiarato Francesca Manzini, che oggi è felice accanto al 35 anni Marco.

Francesca Manzini: l’amore

Anche lei e Marco Scimia si sarebbero conosciuti grazie alla chat di Instagram e ben presto tra i due sarebbe scoccata la scintilla. Francesca Manzini ha ammesso che con lui avrebbe visto subito le potenzialità di costruire qualcosa e sui social non ha perso occasione per dedicarsi frasi romantiche e messaggi d’amore.

“Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”, ha dichiarato. La loro storia è destinata a durare?

Francesca Manzini: le critiche sui social

Sui social c’è chi non ha visto di buon occhio il nuovo amore di Francesca Manzini, specio dopo quanto accaduto tra lei e Christian Vitelli. Dopo aver raccontato il suo grande amore per il 46enne per quasi un anno Francesca Manzini ha messo fine alla liaison e, poco tempo più tardi, è uscita allo scoperto con Marco Scimia. Qualcuno tra i fan sui social l’ha accusata di aver “dimenticato” troppo in fretta il precedente fidanzato. Francesca Manzini replicherà alle critiche ricevute sui social? Per il momento sembra che l’unica cosa che le interessa sia il suo nuovo amore.