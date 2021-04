Francesca Manzini non si sposa più: lei e Christian Vitelli si sono lasciati

Francesca Manzini ha scritto un lungo post via social dove sembra lasciare intendere di essersi separata da Christian Vitelli.

A un passo dall’altare sarebbe naufragata la storia d’amore tra Francesca Manzini e Christian Vitelli.

I due si erano conosciuti durante il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus e, durante il loro primo incontro dal vivo, era scoccato il vero e proprio colpo di fulmine. La conduttrice aveva confessato che presto lei e Christian Vitelli sarebbero convolati a nozze, ma come un fulmine a ciel sereno sembra che i due abbiano deciso di dirsi addio. “La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro.

non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno.. restando forti del fatto che da soli ci amiamo lo stesso senza nuvole sulla testa, Uomo quando ci sei seguiamo la libertà della parola amore. (Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca)”, ha scritto la conduttrice nella didascalia a un suo video condiviso via social.

Francesca Manzini: il matrimonio annullato

Per il momento lei e Christian Vitelli non hanno rivelato i motivi del loro addio ma in tanti, sui social, sono impazienti di sapere cosa sia accaduto tra i due. Per il momento Francesca Manzini si è limitata ad affermare che d’ora in poi andrà avanti da sola, e in tanti tra i suoi fan le hanno mostrato la loro solidarietà con i loro messaggi d’affetto via social.

Il primo incontro tra Francesca Manzini e Christian Vitelli

La conduttrice aveva svelato che lei e Christian Vitelli si erano conosciuti nel bel mezzo del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. Partecipando ad una video-chat insieme a sua sorella e ad alcuni suoi amici, Francesca Manzini aveva incontrato per la prima volta Christian e tra i due era nato un feeling davvero speciale. Una volta terminato il primo lockdown i due avevano deciso d’incontrarsi dal vivo, e ben presto la loro frequentazione era diventata una storia seria, tanto da spingere Vitelli a chiederle di sposarlo. I due sveleranno mai cosa sia accaduto per spingerli a rinunciare alla loro storia d’amore?