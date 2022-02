Francesca Neri: la romantica dedica a Claudio Amendola

Francesca Neri ha dedicato un romantico messaggio a Claudio Amendola in occasione del suo compleanno.

In occasione del 59esimo compleanno di suo marito Claudio Amendola, Francesca Neri gli ha dedicato un romantico messaggio via social.

Francesca Neri: il messaggio per Claudio Amendola

Quella formata da Claudio Amendola e Francesca Neri è una delle coppie più unite e longeve del mondo dello spettacolo italiano.

In occasione del 59esimo compleanno dell’attore, sua moglie gli ha dedicato un tenero messaggio via social. Dopo aver postato un loro romantico scatto in bianco e nero, Francesca Neri ha scritto nella didascalia all’immagine:

“Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura. Buon compleanno amore mio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Neri (@francescaneriofficial)

Il matrimonio

Lei e l’attore sono convolati a nozze a New York nel 2010. Nel 1999 erano diventati genitori di Rocco, loro unico figlio. Per anni la loro relazione ha vissuto tra alti e bassi, ma i due sono sempre rimasti uniti e Claudio Amendola è stato accanto alla moglie anche quando lei – a causa della malattia – ha accarezzato l’idea di farla finita per sempre.

“Claudio mi ha salvato.

Rocco era intorno ai diciotto anni, faceva affidamento sul padre ed è stato il mio grande cruccio. Il dolore più grande è stato per mio figlio”, ha confessato l’attrice, che soffre di cistite interstiziale (un’importante infiammazione della vescica che può causare enormi dolori fisici). “Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Starle affianco è stato il mio compito, non è stato difficile. È stato più difficile per lei”, ha confessato l’attore in merito a sua moglie.