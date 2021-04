Francesca Sofia Novello: “Io e Valentino? Sogniamo una famiglia”

Francesca Sofia Novello ha confessato che lei e Valentino Rossi sognerebbero una famiglia insieme.

Francesca Sofia Novello e Valentino

La storia d’amore tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi procede a gonfie vele nonostante la stessa modella abbia confessato che all’inizio della liaison i due avrebbero avuto numerosi alti e bassi: “All’inizio il nostro rapporto è stato un tira e molla faticoso”, ha dichiarato, e ancora: “A volte avevo voglia di mandarlo a quel paese.

Mia madre mi ha fatto capire che ha responsabilità e impegni enormi, e che avrei dovuto avere pazienza”, ha dichiarato.

Il campione l’ha più volte definita “quella giusta” per lui e non ha nascosto che prima o poi gli sarebbe piaciuto avere un figlio insieme a Francesca. Anche la modella ha confermato il suo desiderio di avere presto un bebè: “Siamo una coppia, sogniamo di diventare una famiglia”, ha dichiarato, e ancora: “Quando sarà il momento giusto accadrà”.

I fan non vedono l’ora di sapere se la coppia allargherà presto la famiglia o se deciderà di convolare a nozze. I due, da sempre molto riservati, per il momento non hanno confermato alcuna notizia in merito alla questione.