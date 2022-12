Francesco Chiofalo: perché ha cancellato il tatuaggio di Antonella?

Francesco Chiofalo ha cancellato il tatuaggio che aveva dedicato all’ex fidanzata Antonella Fiordelisi.

Via social, Lenticchio ha spiegato il motivo per cui ha deciso di fare questo passo a distanza di tanto tempo dalla rottura.

Ai tempi della loro relazione, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si fecero un tatuaggio di coppia. Lui scrisse il nome di lei sul polso, mentre l’influencer napoletana quello di Lenticchio sull’avambraccio. A distanza di parecchi mesi dalla rottura, il simpatico romano ha deciso di rimuovere il tattoo.

Strano che lo abbia fatto mentre lei è una concorrente del GF Vip 7 e non quando la loro relazione è arrivata al capolinea. Forse è proprio per questo che i fan gli hanno chiesto il motivo del suo gesto.

Francesco, via Instagram, ha dichiarato:

“Come perché ho levato il tatuaggio di Antonella? Perché non ci sto più insieme, che me lo tengo a fare? Non è un bel ricordo, l’avete visto l’atteggiamento di Antonella dentro la Casa del Grande Fratello Vip con Edoardo Donnamaria? Ha un atteggiamento veramente di merd*. Con lui si regola perché ci sono le telecamere accese, con me non si regolava proprio. Ho un brutto ricordo e poi ci siamo lasciati da più di due anni… non ha veramente più senso tenermi il suo nome addosso”.