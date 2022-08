Francesco Chiofalo sulla sedia a rotelle: le sue condizioni

Francesco Chiofalo è tornato a Roma ed è stato avvistato mentre si trovava su una sedia a rotelle.

Francesco Chiofalo si è mostrato nelle ultime ore mentre veniva ricoverato all’ospedale di Catania e a seguire sarebbe stato avvistato all’aeroporto di Fiumicino mentre era su una sedia a rotelle.

Francesco Chiofalo sulla sedia a rotelle

Francesco Chiofalo si è mostrato nelle scorse ore mentre, su una barella, veniva portato all’ospedale di Catania per dei non meglio precisati problemi alla gamba.

A seguire Chiofalo sarebbe stato avvistato all’aeroporto di Fiumicino mentre, di rientro a Roma, si trovava su una sedia a rotelle.

“L’ho incontrato ieri sul tardo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino. Era messo piuttosto male, non camminava, stava su una sedia a rotelle accompagnato da un OS dell’aeroporto di Fiumicino. Lui sembrava molto provato e veramente molto giù di morale. Sono sincera, mi è dispiaciuto vederlo in quelle condizioni, poverino“, ha dichiarato a tal proposito Deianira Marzano.

Per il momento l’ex volto di Temptation Island non ha fornito ulteriori delucidazioni sulle sue condizioni e si sa solamente che abbia riscontrato dei problemi a una gamba.

Le parole di Guenda Goria

Nel frattempo numerosi utenti si sono scagliati contro di lui via social accusandolo di sensazionalismo per i video condivisi dall’ospedale. La sua amica Guenda Goria è intervenuta in sua difesa affermando:

“A chi critica Francesco perché condivide sui social i suoi momenti più difficili di salute, ricordo che la sua battaglia grintosa contro un brutto male sta dando forza a tantissimi ragazzi.

Forza Lenticchio, un abbraccio“.

In tanti sono in attesa di sapere quali siano le condizioni dell’ex fidanzato di Selvaggia Roma.