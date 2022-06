Francesco Chiofalo condivide il video del suo ultimo intervento e ammette: "Drusilla non voleva".

Francesco Chiofalo si è sottoposto all’ennesimo intervento di chirurgia estetica. Lenticchio, tramite il suo profilo Instagram, ha addirittura mostrato ai fan il video dell’operazione che, a suo dire, è stata duramente criticata dalla fidanzata Drusilla Gucci.

Ennesimo intervento chirurgico per Francesco Chiofalo. Dopo aver rifatto le labbra e il naso, un trapianto di barba e l’applicazione delle faccette ai denti, Lenticchio ha deciso di farsi una liposcultura. Non amava vedersi con le maniglie dell’amore e ha chiesto al suo dottore di fiducia di porre rimedio. Francesco, dopo l’operazione, è tornato sui social e ha mostrato ai fan il video che lo vede disteso in sala operatoria, mentre il chirurgo usa grandi siringhe sul suo corpo.

Chiofalo ha ammesso:

“Nessuno è perfetto e ognuno ha le sue fissazioni . Ho fatto un’operazione di chirurgia plastica di liposcultura. Inutile dire che io non ho grasso addosso, infatti già so che molte persone penseranno che non ne ho minimamente bisogno… E in effetti è vero, sono piuttosto tirato e definito”.

Chiofalo ha proseguito:

“Succede che sopra i glutei nella parte della maniglie dell’amore, non si vede a occhio nudo, ma ho una pallina di grasso. E a me ‘sta cosa mi urtava, chiamatemi fissato, come vi pare. Sarà una fissazione mia, ma l’ho levata per tutta la vita. Sinceramente non ne avevo bisogno è vero, non posso dire diversamente. Sono però un po’ fissato per queste cose, sono un perfezionista. Però non voglio che passi il messaggio che uno si va ad operare così, pensateci bene prima di sottoporvi ad un intervento di chirurgia estetica. Non fate come me in poche parole”.