Francesco Facchinetti gonfio a Boomerissima: la replica alle critiche

Francesco Facchinetti si è visto costretto a replicare a un’ondata di polemiche che lo ha travolto a causa del suo aspetto visibilmente gonfio a Boomerissima.

Francesco Facchinetti: la replica alle critiche

Durante la sua partecipazione a Boomerissima Francesco Facchinetti è apparso visibilmente ingrassato e in tanti, tra i fan dei social, glielo hanno fatto notare con commenti poco gentili. In queste ore il produttore ha replicato via social svelando che, durante la sua partecipazione al programma, avesse la febbre alta.

“Ero malatissimo e avevo preso tre Tachipirine 1000 e quindi ero gonfissimo. Poi avevo un giubbotto gigantesco…Ero malato, avevo 40 di febbre.

[…] La mia faccia è questa qua, quando non sono malato e gonfio. A parte che non me ne frega un caz.. potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia. Ma…ah belli, ho 42 anni e li porto da Dio!”, ha affermato, scagliandosi anche contro i giornali che avevano usato il termine bodyshaming (ormai abusato) per descrivere la valanga di critiche giunta nei suoi confronti in seguito alla partecipazione al programma.

Facchinetti è stato uno dei primi ospiti di Boomerissima, lo show condotto da Alessia Marcuzzi sulla Rai e che l’ha ospitato in veste di boomer. Il produttore e la conduttrice sono legati dall’amore per la figlia avuta insieme, Mia, e all’interno del programma Facchinetti ha fatto una confessione che non ha mancato di mettere in imbarazzo la conduttrice.