Boomerissima, Facchinetti fa una domanda sulla loro relazione: Alessia Marcuzzi non ricorda

Alessia Marcuzzi ha inaugurato con il botto la sua nuova trasmissione Boomerissima.

Nella prima puntata andata in onda martedì 10 giugno tra gli ospiti era presente anche l’ex compagno e padre della figlia più piccola Mia. Il cantante, nel corso di un gioco, ha fatto una domanda alla conduttrice legata ad una canzone che avrebbe a che fare con loro. Alessia Marcuzzi ha tuttavia risposto di non ricordare, un dettaglio che non è passato inosservato.

Boomerissima, Facchinetti fa ad Alessia Marcuzzi una domanda personale. Lei non si ricorda

Tutto ha avuto inizio durante il gioco SuperHit. Alessia Marcuzzi aveva domandato all’ex compagno quale fosse la sua canzone preferita. Il cantante ha risposto prontamente: “È una cosa che ha a che fare con te. La prima volta che ci siamo visti, ti ricordi cosa abbiamo fatto?“. Alessia Marcuzzi in qualche modo spiazzata ha risposto: “No…cioè, nel senso, non mi ricordo dov’era”. Quindi ha anche aggiunto: “Veramente, ho un vuoto… Noi ci siamo scritti la prima volta…”.

“Un brano galeotto per noi”

Francesco Facchinetti ha detto infine qualcosa di più sul brano in questione spiegando che fu determinante per la loro storia d’amore: “Parliamo di un brano che fu galeotto per noi, anche se tu non te lo ricordi, perché ha attivato una storia che è durata nel tempo ed è stata una bellissima storia d’amore. La canzone si chiama Take on me”.