Alessia Marcuzzi, salta la messa in onda del nuovo programma nel 2022: quando la rivedremo in tv

Nel 2022 non rivedremo Alessia Marcuzzi in televisione. Il nuovo programma potrebbe saltare al prossimo anno.

Nei mesi scorsi Alessia Marcuzzi aveva preso parte come ospite a Domenica In Show, un ritorno gradito per tutti coloro che in questo lungo periodo “sabatico” hanno sentito la mancanza della “Pinella”.

Come è ormai noto, qualcosa per la conduttrice è bollito davvero in pentola: un nuovo programma che nelle premesse sembra essere una delle poche ventate di novità della stagione 2022-2023.

La prima di Boomerissima, inizialmente prevista a novembre 2022, dovrà tuttavia aspettare.

Alessia Marcuzzi, slitta la prima messa in onda del nuovo programma

A dare la notizia su questo cambio di palinsesto, è Dagospia. Stando a quanto riporta il portale di Roberto D’Agostino, la trasmissione del programma avrebbe dovuto prendere il via il 22 novembre. Ciò tuttavia, a quanto parrebbe, non accadrà. Non sarebbe dunque escluso che Boomerissima possa andare in onda nel 2023, magari all’inizio del nuovo anno.

Perché Boomerissima è saltato?

Stando a quanto si apprende, dietro alla decisione di non mandare in onda il programma, ci sarebbe un motivo ben preciso. Pare che vi siano dei problemi legati sia allo studio, sia al budget. Se il programma riuscirà a fare breccia nel cuore del pubblico lo sapremo nei prossimi mesi.