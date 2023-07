Francesco Facchinetti, i casi di molestia: "Mi fermai con una vergine, rispetto"

Francesco Facchinetti si è espresso sui recenti casi di molestie facendo un appello ai genitori suoi fan.

Francesco Facchinetti: i casi di molestia

Visti i recenti casi di molestia con dei giovanissimi protagonisti, Francesco Facchinetti ha voluto raccontare una sua esperienza per sensibilizzare il pubblico social. Il figlio di Roby Facchinetti ha raccontato che a 18 anni sarebbe stato legato a una sua coetanea che non aveva ancora mai avuto alcun rapporto sessuale e che, durante una serata trascorsa insieme, esagerarono con gli alcolici. “C’è stato un approccio, ha spiegato, e ancora: “Ho capito che non era la situazione giusta”. Il manager e produttore ha anche lanciato un appello ai genitori affermando: “Insegnate ai vostri figli che ci sono dei limiti”.

Facchinetti è oggi legato alla fashion blogger brasiliana Wilma Helena Faissol, madre dei suoi due figli più piccoli, Leone e Lavinia. Insieme alla sua ex, Alessia Marcuzzi, ha avuto la sua prima figlia, Mia. Sui social in tanti hanno dato prova di condividere il pensiero di Facchinetti e di essere curiosi di saperne di più in merito alla sua vita privata. In più d’un occasione il produttore si è espresso via social su temi d’attualità o, per lui, di grande rilevanza sociale.