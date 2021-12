Francesco Maria Gallo è in teatro con lo spettacolo “Discesa all’Inferno”

"Sono felice che il mio ultimo lavoro discografico diventi uno spettacolo per i teatri": così Francesco Maria Gallo presenta "Discesa all'Inferno".

Poeticità, cultura e profondità si coniugano in una sensibilità ricca e raffinata come quella di Francesco Maria Gallo, che presenta “Discesa all’Inferno”. Lo spettacolo torna in scena domenica 19 dicembre al Teatro del Navile di Bologna. Per l’occasione verranno eseguiti dal vivo i brani tratti dall’album “Inferno”, la sua opera rock electro sinfonica ispirata alla celebre cantica della Divina Commedia.

Francesco Maria Gallo, il suo spettacolo è “Discesa all’Inferno”

“Discesa all’Inferno” unisce musica, teatro, danza contemporanea e arti visive: quattro differenti linguaggi attraverso i quali Francesco Maria Gallo, accompagnato da Simona Rae, Manuel Auteri, Pietro Posani e Renato Droghetti, riproporrà dal vivo la sua personale visione del girone dell’Inferno dantesco contenuta nel suo ultimo disco.

“Inferno” non è solo un’opera musicale: nel libretto infatti, oltre ai testi dei brani, ci sono anche dei controcanti a cura di Carla Francesca Catanese.

Si tratta di poesie urbane nate dopo l’ascolto dei singoli brani scritti da Francesco Maria Gallo. Con la sua opera, sovrascrive la propria libera interpretazione dei canti e dei personaggi scelti, che qui raccontano la loro propria verità. Si assiste così alla rielaborazione di un proprio inferno, ridisegnato secondo un personale punto di vista.

“Discesa all’Inferno” è uno spettacolo innovativo in merito al quale l’ideatore ha dichiarato: “Sono molto felice che il mio ultimo lavoro discografico diventi uno spettacolo per i teatri. Il pubblico in sala sarà accompagnato in un incredibile viaggio all’Inferno attraverso un’interazione senza soluzione di continuità con le suggestioni di visual video, voce narrante, coreografie di danza contemporanea e un live dei brani contenuti nell’album. Sarà una vera e propria quaterna di espressioni artistiche differenti tra di loro, quattro coordinate che renderanno quadridimensionale questo incredibile viaggio, come fosse un’ipersfera che ci trasporterà tra un girone e l’altro nella nostra discesa all’Inferno”.

Non solo musica e teatro: il nome di Francesco Maria Gallo è anche in libreria con “Rock&Roll all’Inferno”, il libretto di 90 pagine con illustrazioni e copertina a colori, una guida ragionata all’ascolto del suo “Inferno”.