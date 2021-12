Francesco Monte stronca la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022: “Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono e che che ci provano..."

Prime polemiche dopo l’annuncio ufficiale di Amadeus dei 22 Big che parteciperanno all’edizione 2022 di Sanremo: Francesco Monte stronca la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022 e interviene ad esporre le sue ragioni sotto un post su Instagram del Menestrelloh, sottolineando come la cantante sia spagnola e tecnicamente non dovrebbe partecipare ad una kermesse italiana per definizione.

L’annuncio di Amadeus sui Big di Sanremo 2022 e Monte stronca subito Ana Mena

Dopo la lista ufficiale annunciata da “Ama” al Tg1 si parte con i primi veleni su Sanremo. Ad aprire le danze polemiche l’ex tronista Francesco Monte, che ha storto il naso di fronte al nome della big in gara Ana Mena, artista spagnola. E sotto un post del Menestrelloh Monte ha scritto: “Ma cosa ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?”

Attacco alla Rai che non vede gli artisti italiani: Francesco Monte stronca Ana Mena

“Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento!”. E ancora: “Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”. La replica in account è stata abbastanza chiara: “Personalmente con il Festival della Musica Italiana io intendo canzoni italiane e non artisti esclusivamente nati nel nostro Belpaese.

Ma ben vengano le sonorità da altre parti del mondo, suvvia!”.

Primi veleni sanremesi: Monte stronca Ana Mena e replica a chi gli risponde su Instagram

E quando qualcuno gli ha fatto notare che forse stava “rosicando” un pochino o che tutto sommato Ana Mena non è italiana ma partecipa comunque ad un evento che italiano resta, Francesco Monte ha parlato di “risposta insensata”. Ed ha aggiunto in chiosa: “Io ho puntato l’attenzione sul fatto che siamo in Italia e si parla di Sanremo non degli Eurovision dove sono ammesse tutte le nazionalità, connettete il cervello ogni tanto!”.