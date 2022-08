Francesco Oppini bloccato in aereo: lo sfogo via social

Francesco Oppini ha affidato ai social un suo duro sfogo contro una nota compagnia aerea.

Rientro infernale per Francesco Oppini: il figlio di Alba Parietti, di ritorno da una vacanza a Ibiza, è rimasto bloccato per oltre un’ora all’interno di un aereo Ryanair e si è sfogato via social.

Lo sfogo di Francesco Oppini

L’ex concorrente del GF Vip Francesco Oppini, di ritorno da una vacanza a Ibiza, si è sfogato via socail dopo che è rimasto bloccato a bordo di un aereo per oltre un’ora e mezza insieme ad altre decine di passeggeri.

Sull’aereo, come se non bastasse, non sarebbe stato possibile usufruire dell’aria condizionata.

“Siamo un aereo di gente inc….ssima, doveva partire il volo alle 13.35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo”, ha tuonato Oppini nelle sue stories via social, e ancora: “Si sono inventati, dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot (…) siamo dovuti tornare in aeroporto, ai parcheggi, a fare benzina, peccato che nessuno stia facendo rifornimento.

Quindi un’altra presa per il c…lo. La gente qui sta impazzendo, c’è un caldo pazzesco (…) Questa è Ryan Air. Quindi Ferrovie italiane, aeroplani, non funziona un ca…o. Questo è il succo del discorso Buon Ferragosto”.

Il nuovo amore

Da alcune settimane Francesco Oppini è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, Francesca, dopo aver vissuto una lunga storia d’amore con Cristina Tomasini. Al momento non è dato sapere perché i due – che sembravano pronti a convolare a nozze – si siano detti addio.