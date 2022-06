Francesco Renga, la confessione sui figli: “Ho commesso molti errori”

Francesco Renga ha fatto una confessione sugli errori da lui commessi in passato e sul suo rapporto con i figli.

Dopo aver pubblicato il suo ultimo singolo, Mille Errori, Francesco Renga ha confessato quali sarebbero stati gli errori da lui commessi in passato e su quali cose non vorrebbe più sbagliare.

Francesco Renga: i figli e gli errori

Francesco Renga ha pubblicato il suo ultimo singolo ed è partito per il suo nuovo tour che lo porterà dal nord al sud italia.

Il cantante, in occasione dell’uscita del suo ultimo singolo (intitolato Mille Errori) ha anche svelato quali sarebbero stati gli errori con cui ha convissuto in passato.

“Sono tantissimi gli errori che non vorrei più commettere, in realtà non vorrei commetterne proprio più, ma ovviamente è impossibile perché se ne faranno tanti, però forse è quello di riuscire a godermi quello che mi succede nel momento in cui mi succede”, ha ammesso, e ancora: “Una cosa che negli anni ho imparato, ma che in realtà non ho ancora imparato bene, ma grazie ai miei figli la voglia è sempre quella di viversi il momento, adesso sono grandi: Jolanda la vedo poco, non è come essere abituati ad averli in casa”.

Il rapporto con i figli

Francesco Renga ha due figli, Jolanda e Leonardo, nati dall’amore per Ambra Angiolini. I due personaggi tv hanno mantenuto buoni rapporti dopo la loro separazione proprio per il bene dei due figli e sono rimasti a vivere in case vicine proprio per consentire loro di trascorrere più tempo con entrambi.