Francesco Sarcina, terzo figlio in arrivo: la compagna del cantante delle Vibrazioni è incinta

Francesco Sarcina, frontman della band Le Vibrazioni diventa papà tris: il cantante e l'"ignota" compagna sono in dolce attesa.

Il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina e la fidanzata sono in dolce attesa: in arrivo il terzo figlio.

Francesco Sarcina diventa papà per la terza volta

L’indiscrezione è arrivata sulle pagine di Chi, rivista settimanale diretta da Alfonso Signorini, nel breve trafiletto dedicato alle chicche di gossip.

A quanto pare ci sono grandi notizie per Francesco Sarcina, il leader della band Le Vibrazioni: il frontman del gruppo sta per diventare padre per la terza volta.

Il cantante milanese ha già messo al mondo, con la precedente compagna Clizia Incorvaia, la piccola Nina. Il suo primo figlio, Tobia, ha oggi 14 anni ed è nato da una precedente relazione.

La notizia, prima di essere rivelata dal giornale, era rimasta top secret, proprio come l’identità dell’attuale compagna di Sarcina, della quale non si sa praticamente niente.

Chi è l’attuale compagna di Francesco Sarcina

Le uniche informazioni sulla compagna, nonché futura madre del terzo figlio del cantante de Le Vibrazioni si conoscono grazie ad un’intervista concessa da Francesco Sarcina, qualche mese fa, a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Della donna si sa solamente che ha soli vent’anni e che sta frequentando l’università a Roma.

Alla conduttrice, Sarcina aveva raccontato di averla conosciuta proprio perché la ragazza era, originariamente, una sua grandissima fan.

Dopo averlo avvicinato, la giovane era riuscita a conquistare il suo cuore, trattasi quindi di un vero e proprio colpo di fulmine.

Francesco Sarcina e il dramma della droga

Grazie alla fidanzata, di cui non si consoce il nome, l’artista ha ritrovato il sorriso dopo un periodo particolarmente buio. Lo scorso febbraio, infatti, il cantante si era raccontato alla conduttrice televisiva Silvia Toffanin, in un’intervista esclusiva concessa a Verissimo in occasione dell’uscita del libro Nel Mezzo.

Nel corso della chiacchierata con la presentatrice veneta, Sarcina aveva raccontato del suo rapporto distruttivo con la droga e, ovviamente, anche qualche dettaglio in più sulla sua relazione (finita malissimo) con l’ex moglie Clizia Incorvaia (ora in una relazione con Paolo Ciavarro). Sarcina ha raccontato che è stato proprio grazie ai figli e all’amore che nutre nei loro confronti che è riuscito ad andare avanti.

Si dice fra l’altro, che ci sia una cicogna in arrivo molto presto anche per la coppia Incorvaia-Ciavarro. Appena un mese fa, tra le altre cose, la Incorvaia aveva rivelato a RTL 102.5 le sue intenzioni e il desiderio di diventare mamma per la seconda volta.