Francesco Totti, la prima estate da genitore separato: "Noemi Bocchi è a pochi chilometri di distanza"

Francesco Totti sta trascorrendo le vacanze estive a Sabaudia in compagnia dei suoi figli e intanto la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi, sarebbe stata vista fare il bagno sulla stessa spiaggia e a pochi chilometri di distanza.

Francesco Totti: la prima estate da genitore separato

Per Francesco Totti questa è la prima vacanza da genitore separato: lui, Cristian, Isabel e Chanel si trovano a Sabaudia, dove l’ex calciatore possiede una lussuosa villa acquistata a quella che ormai è la sua ex moglie, Ilary Blasi. A poca distanza da dove il Pupone è stato avvistato mentre faceva il bagno con la figlia Isabel si troverebbe anche Noemi bocchi, la donna che lui avrebbe iniziato a frequentare dopo il suo addio a Ilary Blasi.

I due per il momento sono stati attenti a non farsi beccare insieme, ma le indiscrezioni in merito alla presunta liaison sono diventate sempre più insistenti.

L’amico che ha tradito Ilary

Nelle ultime ore Chi ha pubblicato nuove indiscrezioni riguardanti un uomo di nome Emanuele che, a quanto pare, sarebbe stato uno storico amico di Ilary Blasi. Proprio lui è stato avvistato in queste ore in compagnia di Noemi Bocchi, e sembra che lui e la donna siano stati spesso visti insieme anche negli scorsi mesi.

Secondo il settimanale di Signorini Emanuele avrebbe tradito la fiducia di Ilary Blasi cercando di coprire il tradimento di Totti con Noemi. Sarà vero?