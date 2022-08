Ilary Blasi sarebbe stata tradita da un amico ed ex fidanzato, che avrebbe coperto Totti durante i suoi primi incontri con Noemi.

Il settimanale Chi ha pubblicato nuove indiscrezioni riguardanti l’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti e ha fatto luce sulla figura di Emanuele, storico ex della conduttrice e amico suo e del suo ex marito.

Ilary Blasi tradita dall’amico: l’indiscrezione

Il settimanale di Alfonso Signorini ha pubblicato in queste ore le foto di un uomo sorridente, al mare, in compagnia di Noemi Bocchi, e ha svelato che l’uomo in questione sarebbe Emanuele, storico ex di Ilary Blasi. Secondo Chi sarebbe stato proprio Emanuele a tranquillizzare la conduttrice in merito al presunto tradimento del marito (era infatti seduto accanto a Noemi Bocchi durante l’avvistamento allo stadio). Quando la conduttrice ha invece scoperto il tradimento da parte di suo marito ha capito di esser stata tradita anche dall’amico, che quindi le avrebbe mentito.

“Stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque. E Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti.

Quando, infatti, lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava. Così, quando abbiamo confermato che, invece, era Totti a frequentare Noemi, Ilary ha capito di essere stata ingannata anche dall’amico”, si legge sul settimanale.

Al momento la notizia non ha ricevuto conferme e Ilary Blasi continua a godersi le sue vacanze cercando di restare lontana dal gossip. Nel frattempo Francesco Totti sarebbe a Sabaudia insieme ai figli e Noemi Bocchi avrebbe affittato una casa poco distante da lui. I due starebbero attendendo l’ufficialità del divorzio per uscire allo scoperto.