San Valentino è il giorno perfetto per fare regali e dedicare romantiche frasi d'amore alla persona amata.

San Valentino è il periodo giusto per inviare frasi d’amore a chi si vuole conquistare. Nel giorno degli innamorati, pensare a un piccolo regalo da far arrivare alla persona amata è ormai una prassi consolidata. Sia che abbiate scelto un piccolo pensierino sia che il vostro impegno sia stato maggiore, unire una bella citazione al pacchetto è sempre un’idea azzeccata. Se siete a corto d’idee e niente di romantico vi frulla in testa, potete sempre affidarvi alle frasi d’amore che gli altri hanno già scritto o recitato. Di certo ce n’è per tutti i gusti. In fondo, si sa, è l’amore a muovere il mondo. Di seguito, allora, le citazioni più romantiche da inviare per San Valentino.

Frasi d’amore per San Valentino

Quando date il vostro regalo alla vostra persona speciale per San Valentino, potete aggiungere una frase d’amore che sia particolarmente significativa per te e che spieghi quello che vuoi dimostrare.

Ovviamente, i pensieri spontanei che vengono dal cuore saranno i più graditi, ma non è una cattiva idea completare il biglietto con le frasi d’amore più belle di sempre. Dunque, se volete fare veramente colpo, potete associare il vostro pensiero alla frase del vostro scrittore preferito.





Citazioni sull’amore

Sull’amore si sono espressi tutti i più grandi scrittori e filosofi di tutti i tempi. I film e i libri che sviscerano l’argomento sono innumerevoli, la maggior parte, si potrebbe dire. La scelta è, quindi, pressoché infinita. Per scegliere le frasi più calzanti per la vostra situazione potreste dare un’occhiata al repertorio dei vostri autori o attori preferite per vedere se c’è qualcosa che può fare al caso vostro. In alternativa, ecco una selezione di citazioni sull’amore che non passano mai di moda.

In fondo, fa sempre piacere ricevere una lettera d’amore, e aggiungere un tocco in più, annotando alcune frasi romantiche memorabili, non può che aumentare le vostre chance di fare colpo. Ecco, allora, alcune frasi da inserire nella vostra lettera.