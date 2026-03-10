Dietro il glamour del mercato immobiliare americano si nascondono spesso verità inquietanti. Tra attici da sogno e ville milionarie, la ricchezza può diventare un’arma di manipolazione e abuso. Lo scandalo che ha coinvolto i fratelli Alexander, un tempo icone del real estate di lusso tra New York e Miami, ne è l’esempio più drammatico: gravi accuse pendono ora su di loro.

Il crollo dell’impero immobiliare di lusso dei fratelli Alexander

Il mondo scintillante del real estate di alta gamma negli Stati Uniti, fatto di attici da sogno e ville milionarie tra New York, Miami e persino Aspen, è stato travolto da uno scandalo che ha infranto la sua immagine patinata.

Al centro della vicenda ci sono i fratelli Alexander — Oren (38 anni), Tal (39) e Alon (38) — un tempo considerati icone del mercato immobiliare di prestigio, capaci di vendere proprietà da capogiro come un attico a Manhattan per 234 milioni di dollari e ville esclusive a Miami Beach. Fondatori dell’agenzia di intermediazione di lusso Official e dirigenti di società finanziarie e di sicurezza privata, avevano costruito un vero impero fondato su fama, ricchezza e relazioni con clienti vip.

Dietro questa facciata di successo, secondo le ricostruzioni giudiziarie, si sarebbe celato un sistema di violenze e abusi protratto per anni: feste private trasformate in trappole per giovani donne, isolate e manipolate con promesse di viaggi, lusso e soggiorni esclusivi. Il pubblico ministero Andrew Jones ha spiegato che “Hanno usato un copione coerente per adescare, isolare e violentare le loro vittime. L’hanno fatto con insensibilità e un perverso senso di orgoglio”.

Fratelli Alexander a rischio ergastolo: le accuse shock

Durante un processo federale durato sei settimane presso la Corte Distrettuale di Manhattan, undici donne hanno testimoniato contro i fratelli, raccontando episodi di droghe somministrate e aggressioni sessuali. Le prove raccolte dalla procura, comprese registrazioni video, hanno confermato le accuse: un filmato del 2009 avrebbe mostrato Oren Alexander durante un’aggressione a una minorenne. Nonostante la difesa abbia tentato di derubricare gli abusi a incontri consensuali e attribuito le dichiarazioni delle vittime all’influenza di avvocati specializzati in risarcimenti, la giuria ha rigettato ogni linea difensiva.

I fratelli Alexander sono stati arrestati nell’agosto del 2024 a Miami e da allora detenuti al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, in attesa della sentenza prevista per il 6 agosto.

Il processo ha coinvolto dieci capi d’accusa, tra cui traffico sessuale, cospirazione e abusi sessuali, e ha evidenziato come i fratelli abbiano utilizzato location prestigiose come gli Hamptons e il Messico per le loro azioni. La vicenda rappresenta uno dei processi più rilevanti avviati dal Dipartimento di Giustizia negli ultimi anni, un chiaro monito contro l’abuso di potere nelle alte sfere della società americana.