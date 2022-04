Il sondaggio settimanale di Swg per il Tg di La7 proclama che Fratelli d’Italia è in vetta al gradimento e che la Lega non decolla ormai più

L’ultima rilevazione di Swg per il Tg di La7 lo dice chiaramente: Fratelli d’Italia è in vetta al gradimento degli italiani mentre è in atto un crash dei Cinquestelle. Secondo il sondaggio dunque il partito di Giorgia Meloni è primo nelle intenzioni di voto davanti ai Dem di Enrico Letta.

Dopo il periodo di predominio del Partito Democratico ed un lasso temporale con un testa a testa FdI sale, la Lega scende verso il 15% e il Movimento 5 Stelle è praticamente ai minimi storici.

Fratelli d’Italia in vetta al gradimento

Ecco i dati: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni flette e perde lo 0,1%, ma resta saldamente in testa con il 21,8%. A seguire c’è il Partito Democratico di Enrico Letta, che guadagna lo 0,4% e risale al 21,2%.

Sei punti sotto troviamo la Lega di Matteo Salvini, stabile ma “mogia” al 15,6%. Nel Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte le cose vanno male: questa settimana perde lo 0,2% e chiude al 12,7%. Chi cresce ancora è Forza Italia di Silvio Berlusconi, con un incremento dello 0,4% che porta gli azzurri all’8,2%.

Bonino-Calenda e il Cav crescono

A seguire ci sono la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa, che cresce dello 0,1% e chiude al 5,1%.

Sotto il 3% esordisce bene anche Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, che arriva al 2,7%. A seguire poi Swg ha rilevato il gradimento di Mdp – Articolo 1 del ministro Speranza, che perde lo 0,2% nella settimana del congresso nazionale e scende al 2,5%. Fanalini di coda sono i Verdi al 2,4% (meno 0,1%), seguiti da Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% (meno 0,2%).

Chiude Italexit con Paragone al 2,0% (meno 0,2%).