Fratello e sorella morti tra le fiamme: è esplosa la batteria di una bici elettrica

Incendio a New York: fratello e sorella morti tra le fiamme. È esplosa la batteria della bici elettrica.

Morti fratello e sorella a New York, dopo che la batteria di una bici elettrica ha causato un incendio: avevano rispettivamente 7 e 19 anni.

Morti fratello e sorella in un incendio a New York

Una ragazza di 19 anni e il fratellino di appena 7 anni sono tragicamente morti tra le fiamme. Una batteria agli ioni di litio di una bicicletta elettrica è esplosa improvvisamente nella loro casa nel Queens, a New York, innescando uno spaventoso incendio, che non ha dato loro scampo. La Tragedia è avvenuta lunedì – 11 aprile – nel pomeriggio.

Secondo le ricostruzioni, la e-bike avrebbe preso fuoco mentre era in carica, probabilmente a causa di un cortocircuito. In quel momento in casa si trovavano, oltre alle due vittime, il padre e gli altri tre figli, che sono miracolosamente sopravvissuti.

La pericolosità di questi dispositivi elettrici

La causa del cortocircuito è stata dettata probabilmente da un dispositivo di ricarica “aftermarket“, vale a dire non originale. Inoltre, la bici si trovava appena in prossimità dell’abitazione.

Lo stesso John Hodgens, capo dei vigili del fuoco di New York City, ha voluto sottolineare: