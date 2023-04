Incendio a Milano: evacuata una palazzina nella notte

Paura a Milano, dove nella serata di Pasqua è divampato un terribile incendio in una palazzina di via Rosa Luxembourg, nel quartiere Dergano. Intervengono i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona: non ci sono feriti nè intossicati.

Milano, incendio in una palazzina: evacuati i residenti

Erano circa le ore 9:30 della serata di ieri, Domenica 9 Aprile, quando in una palazzina di Milano da 24 appartamenti è divampato un pericoloso incendio. Il fuoco, in pochi attimi, ha messo in pericolo tutti e sei i piani dell’edificio. Al momento non sono chiare le cause dell’incendio nè si conosce l’appartamento da cui è iniziato il rogo. Qualcuno tra i residenti, accortosi della colonna di fumo che si stava alzando, ha immediatamente chiamato i soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti nove mezzi dei vigili del fuoco, con le squadre di pompieri che hanno iniziato ad evacuare gli abitanti della palazzina. Per il momento non arrivano notizie di morti e feriti, secondo le prime informazioni che arrivano pare che nessuno sia stato trasportato in ospedale.