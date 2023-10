Clima: venerdì Fridays for Future in piazza in tutta Italia

Fridays for Future sarà nelle piazze di tutta Italia per promuovere nuove iniziative contro la crisi climatica

Il movimento Fridays for Future scenderà in piazza venerdì 6 ottobre, proponendo alcune soluzioni per la tutela delle riserve idriche e per garantire maggiori difese naturali ai fenomeni estremi che hanno interessato il Paese.

“La risposta spontanea al negazionismo del governo è la resistenza collettiva” è quanto dichiarato dal movimento in una nota. “L’italia è a un nuovo capitolo della storia climatica: ondate di calore, alberi sradicati dal vento, chicchi di grandine come palle da tennis e alluvioni. È il capitolo della devastazione, che rende l’azione collettiva indispensabile”. FFF, è un movimento di sciopero per il clima, che ha avuto risonanza in tutto il mondo. Gli attivisti italiani puntano il dito contro il Governo Meloni, accusandolo di essere negazionista ed inadeguato “a indicare risposte per prevenire i peggiori scenari prospettati dalla scienza climatica”, come spiegato da Giacomo Zattini, portavoce Fridays for Future.

Le proposte per il cambiamento climatico

Fridays for Future Italia ritorna nelle piazze di tutta la Penisola con idee chiare e con nuove proposte. All’ordine del giorno, infatti, ci sono alcune soluzioni per tutelare le riserve d’acqua e garantire maggiori difese naturali ai fenomeni estremi. In particolare: “ridurre i consumi, ripristinare gli alvei originari dei fiumi, tutelare e promuovere la salute del suolo, favorire l’assorbimento dell’acqua nel suolo, spingere la forestazione, ripristinare i fondi del PNRR per il dissesto idrogeologico”.

Cos’è FFF

Fridays for Future è un movimento guidato e organizzato da giovani di tutto il mondo, che hanno a cuore il Pianeta. Ha avuto inizio nell’agosto 2018, dopo che la quindicenne Greta Thunberg ed altri attivisti si sono seduti davanti al Parlamento svedese ogni giorno, saltando la scuola, per tre settimane. Alla base delle loro proteste c’era la mancanza di azione sulla crisi climatica. La ragazza ha postato il suo gesto su Instagram e Twitter e il movimento è diventato presto virale.