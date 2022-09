Friends, Matt LeBlanc appare irriconoscibile: gli scatti sui social sono virali

Matt LeBlanc, star 55enne di Friends, è stato immortalato in alcuni scatti nel quale è apparso irriconoscibile. Molte le reazioni sui social.

Per quasi un decennio è stato uno dei personaggi di punta di Friends, serie tv cult andata un’onda tra la seconda metà degli anni ’90 e i primi anni 2000. Matt LeBlanc che il pubblico ha imparato a conoscere come Joey Tribbiani, è apparso in alcuni scatti, irriconoscibile.

La foto è diventata virale nel giro di poco tempo.

Friends star Matt LeBlanc, 55, looks unrecognisable with grey stubble & casual outfit during rare outing in LA – 14 September 2022.

Read More: https://t.co/Jt85oyacsy pic.twitter.com/b44HWRGpOb — The Guru (@EyePeaTV) September 14, 2022

Matt LeBlanc appare irriconoscibile: gli scatti sui social

LeBlanc indossava una t-shirt azzurra, cappellino grigio e Jeans. Impossibile inoltre non notare gli occhiali da sole, la barba grigia e l’espressione sul volto mentre trascinava la borsa da spesa in quella che riporta il Mirror, è stata una delle sue rare uscite a Los Angeles.

Difficile anche non fare il confronto con il personaggio che tanto ha catturato il cuore dei suoi fan.

Lo scorso febbraio si era separato dalla produttrice Aurora Mulligan

Fino allo scorso febbraio LeBlanc è stato legato alla compagna Aurora Mulligan, nota produttrice televisiva. La relazione tra i due è durata sei anni. Nei primi anni 2000 è stato sposato con Melissa McKnight dalla quale ha avuto una figlia Marina.

La giovane, che ora ha 18 anni è nata con la displasia corticale.