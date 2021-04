Friends, in arrivo lo speciale: al via le riprese della reunion

Partono le riprese della reunion di Friends. Il cast è stato riunito e sono tutti pronti per girare lo speciale dedicato alla serie tv.

Grande gioia per tutti i fan di Friends, fortunata serie televisiva in onda tra gli anni Novanta e Duemila. La serie è pronta a tornare in onda, come riportato dai media americani. Ci sarà tutto il cast al completo, che è finalmente stato riunito.

Lo speciale di Friends

Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, che hanno interpretato Chandler Bing, Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Ross Geller e Joey Tribbiani, sono pronti per tornare sul set della Warner Bros a Burbank in California. La reunion servirà a preparare uno speciale di Friends, che verrà trasmesso da HBO Max. La piattaforma che manderà in onda lo show non ha ancora ufficializzato l’evento, ma sembra essere solo una questione di giorni.

La notizia della riunione, secondo i media americani, è sicura. Lo speciale diretto da Ben Winston, come hanno fatto sapere, sarà improvvisato. Le riprese inizieranno la settimana prossima a Los Angeles, con un anno di ritardo rispetto alla data di programmazione iniziale.

Lo slittamento è stato causato dalla pandemia di Covid-19. Ora negli Usa, grazie alla campagna vaccinale, la situazione sembra si stia calmando, per cui le riprese possono ufficialmente iniziare.

Friends è una delle serie tv più popolari e premiate di sempre. Fa parte della categoria sitcom ed è stata creata da David Crane e Marta Kauffman. Fu trasmessa sulla NBC per quasi dieci anni, dal 22 settembre 1994 fino al 6 maggio 2004, per un totale di 236 episodi. L’ultima puntata è stata vista da circa 52,5 milioni di telespettatori, diventando il quarto finale più visto della storia delle serie tv e l’episodio più visto del decennio. I fan attendono da tempo di vedere i protagonisti di nuovo insieme per una nuova speciale avventura. Finalmente il momento tanto atteso è arrivato.