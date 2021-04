Funerali del Principe Filippo, William e Harry cammineranno separati

Secondo le indiscrezioni rese note finora, ai funerali del Principe Filippo i due nipoti, William e Harry, cammineranno separati.

Al Castello di Windsor cerimonia privata per dare un ultimo saluto al Principe Filippo, al quale renderà omaggio tutta la famiglia reale. Ma ai funerali di nonno Filippo, William e Harry saranno divisi.

Funerali Filippo, William e Harry separati

Fuori da Windsor Castle fiori e palloncini sono già stati posizionati in vista del funerale del Principe Filippo.

Per dare un ultimo saluto al nonno, Harry ha lasciato la California ed è tornato in patria. La moglie Meghan, invece, è rimasta negli Usa. All’ex attrice, infatti, il medico avrebbe consigliato di non viaggiare e predere un volo aereo per via della gravidanza.

In molti sperano che la cerimonia possa essere l’occasione giusta per rasserenare i rapporti tra Harry e il resto della sua famiglia, ma intanto i due fratelli saranno divisi in chiesa e cammineranno separati durante il corteo funebre.

Così emerge dalle prime indiscrezioni provenienti dal Regno Unito.

Il Principe Filippo sarà accompagnato da un piccolo corteo composto dai quattro figli, Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo. Anche i nipoti del ramo principale, William e Harry, accompagneranno in chiesa il loro nonno. Tuttavia, i due figli di Carlo e Diana pare non si siano ancora chiariti dopo l’intervista a Oprah Winfrey da parte di Harry e Meghan. In chiesa tra i due fratelli ci sarà il cugino Peter Phillips, che siederà in mezzo a loro.

“Il principe William e il principe Harry, la cui relazione travagliata è stata ulteriormente tesa dopo la controversa intervista dei Sussex con Oprah Winfrey, saranno separati dal cugino Peter Phillips mentre cammineranno dietro la bara del Duca di Edimburgo sabato”, si legge sul The Guardian. Saranno separati anche in chiesa e la Regina sarà seduta da sola per evitare contatti a rischio. “Gli accordi sono stati presi e rappresentano i desideri di Sua Maestà“: stando a quanto comunicato dal portavoce di Buckingham Palace, si tratterebbe di una scelta della Regina.