I funerali di Stato di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano saranno celebrati da Mario Delpini, l’arcivescovo lombardo alla guida della diocesi più grande del mondo dal 2017.

Chi è Mario Delpini?

Nato a Gallarate (VA) il 29 luglio 1951, fu dapprima vicario generale nella diocesi milanese ai tempi di Scola per poi essere ordinato prete nel 1975. Ha insegnato in seminario, continuando a studiare scienze teologiche e patristiche, e nel 2006 divenne vicario episcopale di Melegnano. L’anno successivo Benedetto XVI lo nominò vescovo ausiliare di Milano e ricevette l’ordinazione direttamente dal cardinale Dionigi Tettamanzi.

La macchia nella sua storia

Per la posizione ecclesiale che ricopre, Delpini dovrebbe essere già cardinale ma finora, per esplicita volontà di Papa Francesco, è sempre stato escluso dai concistori (anche se Milano rientrerebbe tra le sedi cardinalizie). Il motivo? Una brutta vicenda relativa all’insabbiamento di un presunto caso di violenza sessuale su un minore da parte di un parroco di Rozzano (MI). Dalle intercettazioni è emerso che Delpini (all’epoca dei fatti vicario generale della diocesi) era a conoscenza dei fatti e che si sarebbe limitato a trasferire il parroco in questione in un’altra parrocchia. Il religioso fu poi condannato in primo e secondo grado a cinque anni e mezzo, ma lo scorso gennaio la Cassazione ha annullato la condanna per «tardivo disvelamento» della violenza da parte ragazzo (tre anni dopo), inducendo a perplessità «non adeguatamente spiegate dai giudici di merito».