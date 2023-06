Funerali Francesco Nuti, amici e tifosi salutano l'attore: tra i presenti Carlo Conti e Pieraccioni

Presso la basilica di San Miniato al Monte di Firenze, si sono svolti nel pomeriggio di giovedì 15 giugno i funerali dell’amato attore Francesco Nuti che si è spento lo scorso 12 giugno all’età di 68 anni.

Oltre ai familiari dell’attore, erano presenti molti volti noti dello spettacolo: da Marco Masini, passando per Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti e Giorgio Panariello. Le esequie dell’attore si sono svolte in forma “strettamente privata”.

Funerali, l’ultimo saluto all’attore Francesco Nuti: il ricordo della tifoseria della Fiorentina

Non solo volti noti dello spettacolo, ma anche diversi tifosi della Fiorentina, squadra alla quale Francesco Nuti era molto legato: sul suo feretro – riporta ANSA – sono stati appoggiati una sciarpa della curva Fiesole e un cappello.

La cerimonia è stata officiata dall’abate di San Miniato al Monte, Padre Bernardo Gianni: “Quando ero studente all’istituto Cigognini di Prato fui spettatore delle riprese di un suo film, ‘Madonna che silenzio c’è stasera’ ed è un bel ricordo di gioventù”, ha osservato l’abate. Particolarmente toccante il momento in cui è stato dedicato un ricordo al brano “Sarà per te”, canzone portata dallo stesso Nuti al Festival di Sanremo del 1988 e per l’occasione interpretata da Marco Masini.

La commemorazione della città di Prato

Nella città di Prato è stato indetto il lutto cittadino. A lui verrà intitolato il centro “Manifatture Digitali Cinema”. Così il sindaco di Prato, Biffoni sui social:

“Un luogo del cinema, che parla di Prato e della bellezza di unire cultura e creatività. A Francesco Nuti dedicheremo tutto questo, a lui intitoleremo Manifatture Digitali Cinema. Per volontà della famiglia i funerali di Francesco saranno in forma strettamente privata. Prato lo saluterà con il lutto cittadino giovedì 15, il giorno delle esequie. Poi ci saranno tante, tantissime occasioni per ricordare Francesco e le emozioni che ci ha regalato!”.