Pippo Baudo ci ha lasciati lo scorso 16 di agosto. Nel pomeriggio di oggi, a Militello, si sono svolti i funerali del conduttore ma, assente illustre, l’ex moglie Katia Ricciarelli. Ecco spiegato il motivo.

Funerali Pippo Baudo: l’ultimo saluto a Militello

Si sono appena conclusi i funerali di Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto a Roma.

L’ultimo saluto al noto conduttore al Santuario di Santa Maria della Stella a Militello, città natale di Baudo. Tantissime le persone presenti, tra cui anche volti noti, come Al Bano, grande amico di Baudo, che non è riuscito a trattenere le lacrime. Nella piazza inoltre è stato anche allestito un maxischermo per permettere a tutti i cittadini di seguire le esequie. Assente ai funerali l’ex moglie di Pippo, ovvero Katia Ricciarelli. Ecco spiegato il motivo.

Funerali Pippo Baudo, perché Katia Ricciarelli è assente: rivelato il motivo

La morte di Pippo Baudo è stato un duro colpo per Katia Ricciarelli, apparsa molto provata al Teatro delle Vittorie di Roma dove era stata allestita la camera ardente del conduttore. La soprano non ha però preso parte ai funerali di Pippo, a La Verità ha spiegato lei stessa il motivo: “non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e per non battere la testa mi sono incrinata una costala. Militello è troppo lontano.” Con la testa e con il cuore, però, senza dubbio Katia era presente oggi in Sicilia, per l’addio a colui con cui ha condiviso una lunghissima storia d’amore.