La città di Catania piange la scomparsa improvvisa di Salvatore Raciti, marito di Susy Fuccillo, stroncato da un malore nella notte tra l’1 e il 2 dicembre. La tragedia ha colpito profondamente la famiglia e la comunità locale, che si è radunata ieri per l’ultimo saluto.

Una tragedia improvvisa a Catania: Salvatore Raciti morto a 41 anni

Si sono svolti ieri i funerali di Salvatore Raciti, marito di Susy Fuccillo, scomparso all’improvviso nella notte tra l’1 e il 2 dicembre a soli 41 anni. L’uomo, noto imprenditore catanese e proprietario dello stabilimento balneare Le Capannine, si trovava a casa con alcuni amici mentre sistemava le decorazioni natalizie nel giardino della villa di famiglia, nella zona della Plaia. Colto da un malore improvviso, è stato immediatamente soccorso dagli amici che lo hanno trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi, dove ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano.

La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma per eseguire l’autopsia e chiarire le cause del decesso, che potrebbero essere legate a un’emorragia interna, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali.

Funerali di Salvatore Raciti, il dolore di Susy Fuccillo

Alla Chiesa della Collegiata di Catania, una delle più antiche e conosciute della città, amici, parenti e conoscenti si sono radunati per rendere omaggio a Raciti e stringersi attorno alla moglie Susy e alle loro tre figlie, Cristiana, Giordana e la piccola Costanza, nata lo scorso ottobre. Sposati dal 2015, Susy e Salvatore avevano condiviso dieci anni di vita insieme, costruendo una famiglia molto unita. L’ex ballerina di Amici 2007, da sempre molto presente sui social, aveva raccontato con affetto la gioia della maternità e la felicità della vita familiare, oggi segnata da questa drammatica perdita.