Funivia Stresa Mottarone, chi sono le vittime della tragedia

Amit, Serena, Tal, Cohen, Alessandro, Elisabetta... questi alcuni nomi delle 14 persone che hanno perso la vita nella tragedia della funivia.

Una gita in funivia è finita in tragedia per ben 14 persone: Amit, Tal, Tom, Barbara, Cohen, Serena… questi sono solo alcuni dei nomi delle vittime che hanno perso la vita in questa domenica del 23 maggio che avrebbe potuto essere una spensierata giornata di libertà segnata da nuove ripartenze per moltissime attvità.

Invece la loro vita si è spezzata troppo presto in questa tragedia della funivia di Stresa Alpino Mottarone, una vita la loro che nasconde una storia, un vissuto.

Funivia Stresa vittime, la lista delle 14 persone che hanno perso la vita

Ecco qual è l’elenco delle persone che hanno perso tragicamente la vita. Tra loro anche uno dei due bambini soccorso in gravissime condizioni.

Biran Amit (Israele, 2 febbraio 1991), residente a Pavia

(Israele, 2 febbraio 1991), residente a Pavia Peleg Tal (Israele, 13 agosto 1994), residente a Pavia

(Israele, 13 agosto 1994), residente a Pavia Biran Tom (Pavia, 16 marzo 2019), residente a Pavia

(Pavia, 16 marzo 2019), residente a Pavia Cohen Konisky Barbara (Israele, 11 febbraio 1950)

(Israele, 11 febbraio 1950) Itshak Cohen (Israele, 1938)

(Israele, 1938) Shahaisavandi Mohammadreza , (Iran, 25 agosto 1988), residente a Diamente (CS)

, (Iran, 25 agosto 1988), residente a Diamente (CS) Cosentino Serena , (Belvedere Marittimo, 4 maggio 1994), residente a Diamante (CS)

, (Belvedere Marittimo, 4 maggio 1994), residente a Diamante (CS) Zorloni Vittorio , (Seregno, 8 settembre 1966), residente a Vedano Olona (Varese)

, (Seregno, 8 settembre 1966), residente a Vedano Olona (Varese) Malnati Silvia , (Varese, 7 luglio 1994), residente a Varese

, (Varese, 7 luglio 1994), residente a Varese Merlo Alessandro , (Varese, 13 aprile 1992), residente a Varese

, (Varese, 13 aprile 1992), residente a Varese Elisabetta Persanini (Vedano Olona)

(Vedano Olona) Gasparro Angelo Vito , (Bari, 24 aprile 1976), residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

, (Bari, 24 aprile 1976), residente a Castel San Giovanni (Piacenza) Pistolato Roberta , (Bari, 23 maggio 1981), residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

, (Bari, 23 maggio 1981), residente a Castel San Giovanni (Piacenza) Mattia Zorloni, uno dei due bambini trasportati in codice rosso (nato nel 2015)

Funivia Stresa vittime, la famiglia di origini israeliane

In cima alla lista figurano i nomi di Amit, Tal e il piccolo Tom di soli due anni. Amit Biran di 30 anni studiava medicina presso l’Università di Pavia dove svolgeva tra l’altro tirocinio. Vittime della caduta della funivia anche i bisnonni della famiglia ovvero Itshak Cohen e la moglie Cohen Konisky Barbara che si erano recati a Pavia per passare del tempo con la famiglia, poi la gita in Piemonte che si è rivelata fatale.

Nella tragedia ha perso la vita un’altra famiglia composta da Vittorio, Elisabetta e il loro bambino Mattia di soli 5 anni, morto in ospedale dopo essere stato trasportato in codice rosso.

Funivia Stresa vittime, le altre vite spezzate

Questa tragedia è stata segnata per via della giovanissima età delle vittime. Tra loro Serena Cosentino di 27 anni e il fidanzato Mohammadreza Shahaisavandi di 23 anni. Il 23enne che si è trasferito a Roma per studio si era recato a Verbania per trovare la fidanzata.

Anche la vita di Silvia (27 anni) e Alessandro (29 anni) è stata spezzata troppo presto. Impiegata nella catena di cosmetica Kiko, i due fidanzati erano grandi amanti della natura. Infine tra le vittime troviamo Roberta (40) e Angelo (45), originari di Bari, ma residenti a Piacenza. La coppia si è recata in zona per prendere la funivia per un’occasione speciale ovvero il compleanno di Roberta. Da poco laureata in Medicina, Roberta è stata attivissima durante la campagna vaccinale.