Funivia Stresa-Mottarone, Leitner: “Ci costituiremo parte civile. Risarcimenti a famiglie delle vittime”

Funivia Stresa-Mottarone, Leitner: “Ci costituiremo parte civile”

Nel corso del procedimento giudiziario relativo sulla tragedia della funivia Stresa-Mottarone, la Leitner S.p.A. ha annunciato che si costituirà parte civile.

Il presidente della società Anton Seeber, infatti, ha comunicato: “La manomissione degli impianti di sicurezza che ha portato alla tragica morte di 14 persone è un atto gravissimo. L’utilizzo dei cosiddetti forchettoni è espressamente vietato con persone a bordo.

Da oltre 75 anni impianti a fune prodotti dalla nostra società trasportano ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo: la sicurezza è sempre stata al primo posto in ogni nostra attività, una prassi che ha consolidato il trasporto a fune come tra i mezzi di trasporto più sicuri. Per tutelare l’immagine dell’azienda, dei suoi collaboratori e di tutto il settore abbiamo perciò deciso che ci costituiremo parte civile nel procedimento contro i responsabili che verranno individuati dalla magistratura.

Eventuali risarcimenti verranno devoluti alle famiglie delle vittime di questa tragedia”.

Funivia Stresa-Mottarone, Leitner: documentazione e dinamica

La nota ufficiale diramata da Leitner S.p.A., poi, si rivolge in modo specifico al proprio operato presso l’impianto di Stresa-Mottarone, asserendo: “L’attenzione alla sicurezza e la cura della manutenzione da parte di Leitner trovano conferma nell’ampia documentazione in nostro possesso e a questo proposito si conferma nuovamente l’assoluta disponibilità a collaborare con le autorità nell’opera di ricostruzione della dinamica. Leitner SpA ha sempre risposto con tempestività a ogni richiesta di intervento da parte del gestore”.

Funivia Stresa-Mottarone, Leitner: la tempestività d’intervento della società

Infine, la società ha voluto ricordare gli ultimi due interventi realizzati per la funivia piemontese, avvenuti rispettivamente il 30 aprile e il 22 maggio 2021.

In merito del primo intervento citato, Leitner ha precisato: “Una società incaricata da Leitner ha effettuato il 30 aprile2021 (con comunicazione degli esiti datata 3 maggio 2021) controlli ai freni vettura, con verifiche di funzionalità, senza riscontrare problemi e procedendo alla ricarica degli accumulatori delle centraline idrauliche che azionano i freni sulla fune portante. Da quel giorno a Leitner non sono arrivate altre richieste d’intervento e segnalazioni in merito a malfunzionamenti dell’impianto frenante”.

A proposito del secondo episodio datato 22 maggio, giorno che ha preceduto il fatale incidente, l’azienda ha voluto ribadire la tempestività che da sempre connota le sue attività di manutenzione e che è stata dimostrata anche in concomitanza con l’ultima richiesta ricevuta da parte del gestore della funivia, volta alla sostituzione di un anello in gomma di un rullo di linea ormai usurato.

In relazione a quest’ultimo episodio, Leitner chiarisce quanto segue: “L’intervento, che non ha nulla a che fare con il freno d’emergenza, consisteva nella sostituzione di uno dei numerosi rulli dei piloni dell’impianto. Nonostante la richiesta di intervento non risultasse urgente e nemmeno legata alla sicurezza dell’impianto, nella stessa giornata si era però proceduto ad eseguirlo”.