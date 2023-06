Fuori dal Coro, celebre programma di informazione condotto da Mario Giordano su Rete 4, rischia di non essere rinnovato. Il conduttore farebbe parte, secondo Dagospia, del programma di “ripulita” che Mediaset vorrebbe adottare a partire dalla prossima stagione televisiva. Nonostante lo show garantisca ottimi ascolti, Giordano potrebbe trovarsi fuori dai prossimi piani televisivi da parte di Mediaset.

Addio a Fuori dal Coro? I nuovi piani di Mediaset

Dagospia parla di una linea “americana” da parte di Mediaset, che potrebbe essere molto severa, in quanto andrebbe a guardare esclusivamente i dati di ascolto dei programmi. Questa tesi potrebbe spiegare, ad esempio, il passaggio di Nicola Porro a Stasera Italia a discapito di Barbara Palombelli, a cui rimarrà solo un programma su Rete 4: Forum. Il conduttore di Quarta repubblica è stato peraltro corteggiato ultimamente dalla Rai e, inoltre, ha anche un grande seguito sui social. Proprio per questo motivo Mediaset ha fatto di tutto per far sì che Porro rimanesse, tanto da garantirgli un aumento di stipendio.

Chi potrebbe andare via?

Come precisa FanPage, Barbara D’Urso, Mario Giordano e Ilary Blasi sono tre nomi di punta che rischiano di andare via da Mediaset. La conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe approdare alla Rai; Mario Giordano potrebbe essere mandato a casa in quanto avrebbe dato troppo peso a teorie compottiste; il nome più clamoroso è tuttavia proprio quello di Blasi, amica peraltro di Silvia Toffanin. Certo è che l’ultima stagione dell’Isola dei famosi sembra lasciare un po’ a desiderare riguardo agli ascolti, così come, ad aver minato la stabilità del reality quest’anno, sono stati i molti ritiri annunciati durante le prime settimane di programmazione.