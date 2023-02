In Toscana esplode la furia cieca di un 14enne che accoltella il nuovo compagno della madre: la vittima è un carabiniere colpito con un casco da motociclista ed è in gravi condizioni.

Da quanto si apprende i due avrebbero avuto una accesa discussione e la situazione purtroppo è degenerata. I media spiegano che ad un certo punto il minore ha impugnato un coltello e ha colpito l’uomo al torace. Ma non era finita: il ragazzino aveva già infierito su quel 56enne con un casco da motociclista fino a ridurlo in condizioni molto serie.

Accoltella il nuovo compagno della madre

Quella lite fra un adolescente e il nuovo compagno della madre è terminata nel peggiore dei modi, con un fermo e con un uomo ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Il Tirreno spiega che il crimine è avvenuto nella serata di giovedì: in quel frangente il 14enne, che non sarebbe in rapporti ottimali con sua madre, si è recato a casa della stessa in quel di Grosseto e in casa ha trovato il compagno della madre, con cui avrebbe iniziato una relazione da poco.

La discussione, i toni accesi e la violenza

La donna si è allontanata per qualche minuto da casa e i due hanno iniziato a discutere, poi a litigare e alla fine il minore ha colpito il carabiniere con il casco e poi lo ha accoltellato.

I vicini hanno lanciato l’allarme al 118 ed ai carabinieri: l’uomo è in condizioni serie Misericordia di Grosseto ed il 14enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il minore è recluso nel penitenziario minorile di Firenze su disposizione del sostituto procuratore Giuseppina Mione.