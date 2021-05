Gabry Ponte presto papà: “Sarà una bambina”

Gabry Ponte - che ha annunciato di aspettare la sua prima cicogna - ha svelato il sesso di quello che sarà il suo primo bebè.

Gabry Ponte ha svelato via socail che sarà presto papà per la prima volta e nei giorni scorsi ha svelato anche il sesso del suo primo bebè.

Gabry Ponte papà per la prima volta

Dopo aver svelato che sarà presto papà per la prima volta Gabry Ponte ha annunciato che avrà una bambina: sui social il famoso disc jockey si è mostrato con un piccolo calzino in mano di colore rosa.

“It’s a girl”, ha scritto Ponte più felice che mai e ricevendo da subito i messaggi d’auguri e di congratulazioni da parte dei fan. Nei mesi scorsi aveva utilizzato una foto dell’ecografia per annunciare che presto sarebbe diventato papà, ma per il momento ha preferito non svelare alcun dettaglio riguardante la madre del suo bebè.

Gabry Ponte: la vita privata

In una foto Gabry Ponte si è mostrato in compagnia della sua fidanzata, che però appare nell’immagine solo dal busto in giù (e con il suo evidente pancione).

Pur essendo felicissimo per la bambina in arrivo, Gabry Ponte ha preferito non svelare ulteriori dettagli della sua vita privata e forse la sua compagna per il momento preferisce mantenere la sua privacy e non apparire nelle foto pubbliche del dj.

In passato a Gabry Ponte sono state attribuite svariate liaison, ma lui ha sempre preferito mantenere il silenzio sulla sua vita privata e sulle sue relazioni. Quando nascerà la sua prima figlia uscirà allo scoperto insieme alla sua compagna? In tanti tra i suoi fan dei social sperano di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

Gabry Ponte: l’operazione

Poco tempo prima di svelare che sarebbe diventato padre, Gabry Ponte ha annunciato via social di doversi sottoporre ad un delicato intervento al cuore. A quanto pare il famoso disc jockey avrebbe sofferto di una patologia congenita al cuore che, in futuro, avrebbe potuto dargli problemi. L’intervento si sarebbe concluso per il meglio e lo stesso Gabry Ponte ha ringraziato via social i suoi fan per il sostegno ricevuto. “Un po’ provato ma felice, l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi Grazie”, ha scritto il dj tramite social.