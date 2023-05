Gaffe in diretta prima di Inter-Milan, conduttrice sbaglia il nome della sua emittente: “Mi licenzieranno”

Clamorosa gaffe in diretta per Kate Abdo: la conduttrice, poco prima di Inter-Milan, sbaglia il nome della sua emittente. La reazione.

Allo Stadio San Siro di Milano, mentre tutto era pronto per il ritorno della semifinale di Champions League e lo stadio gremito di tifosi era pronto ad accogliere i calciatori di Inter e Milan, la giornalista Kate Abdo si è resa protagonista di una clamorosa gaffe.

La conduttrice si trovava presso la postazione dell’emittente americana CBS Sport il cui studio, per una sera, è stato trasferito sul prato del Meazza. Insieme alla donna, in vece di opinionisti, erano presenti tre ex calciatori inglesi ossia Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards. Il collegamento va avanti regolarmente seguendo la scaletta fino a quando Abdo, nel ricordare l’appuntamento in televisione in diretta da Milano per il commento live della partita, l’analisi e le riflessioni del post partita non ha commesso una gaffe eclatante.

La reazione: “Mi licenzieranno”

Dando appuntamento ai telespettatori, infatti, la conduttrice ha esclamato: “Stasera su Fox Sports…”. Abdo si è poi rapidamente corretta, non senza imbarazzo. “No, siamo su CBS… mi dispiace tanto, chiedo scusa”, ha affermato.

Intanto, Richards ha guardato la giornalista esterrefatto; Carragher si è letteralmente piegato in due dalle risate, nascondendosi sotto il tavolo allestito presso la postazione; ed Henry ha lasciato il microfono, fingendo di voler lasciare lo studio temporaneo.

Subito, la conduttrice ha colto l’occasione per sdrammatizzare con una battuta. “Oh ragazzi, sto per essere licenziata”, ha detto.