Gairo, 72enne muore schiacciato dal cancello della sua abitazione

Tragedia a Gairo, in provincia di Nuoro, è qui che un 72enne è morto schiacciato dal cancello della sua abitazione: ecco tutti i dettagli.

È un drammatico accadimento quello che si è consumato a Gairo, in provincia di Nuoro, nella mattinata di venerdì 18 novembre 2022.

Un pensionato di 72 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto e schiacciato dal cancello della sua abitazione.

Gairo, 72enne travolto e schiacciato dal cancello di casa: ecco i dettagli

Tragedia a Gairo, è qui che Bruno Scattu, un pensionato di 72 anni, è morto nella mattinata del 18 novembre 2022 davanti alla sua abitazione di via Preda Longa.

Nello specifico, l’ex operaio forestale è stato travolto e conseguentemente schiacciato dal cancello automatico di casa, che è situato in un punto di forte pendenza.

La dinamica dell’incidente che ha spezzato la vita di Bruno Scattu

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Gairo e della Compagnia di Jerzu, che hanno effettuato i rilievi di rito e si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha spezzato la vita del 72enne.

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione di questa tragedia, l’incidente è stato innescato dall’auto di Bruno Scattu, nello specifico l’uomo dopo aver portato il mezzo all’esterno della sua abitazione, ha dimenticato di inserire il freno a mano e così il mezzo ha sdraricato il cancello, che poi ha travolto e schiacciato la vittima.

L’intervento dei soccorritori e la morte di Bruno Scattu

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori sul luogo in cui si è consumato l’incidente. Gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 72enne, che è morto sul colpo a causa di un trauma cranico provocato dalla caduta del cancello sulla sua testa.